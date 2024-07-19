Koruma altındaki kuşları kafeste besleyen kişiye para cezası

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 23 bin 322 lira ceza verildi.

Şanlıurfa'da koruma altındaki kuşları kafeste besleyen kişiye 23 bin 322 lira para cezası verildi.

Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ortak çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, savcılıktan alınan izin sonrası bir evde yaptıkları aramada 10 saka kuşu buldu.

Koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen kuşlara, doğaya salınmak üzere el konuldu.

Ekiplerce, ismi açıklanmayan kişiye tazminat ve idari olmak üzere 23 bin 322 lira ceza uygulandı.