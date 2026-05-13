Koruma altındaki türün yetiştiği alanda hayvan otlatıldı: İnceleme başlatıldı

Afyonkarahisar'da dünyada yalnızca Eber ve Akşehir gölleri çevresinde yetişen, nesli tehlike altındaki endemik türlerinden Eber sarısının bulunduğu alanda inek otlatıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eber ve Akşehir gölleri çevresinde yetişen, yöreye özgü endemik Eber sarısı koruma altındaki türler arasında yer alıyor.

Koparılması durumunda 699 bin 245 lira, yaşam alanının tahrip edilmesi halinde 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanan Eber sarısının Bolvadin ilçesindeki Dereköy mevkisinde yayıldığı bölgede hayvan otlatıldığı tespit edildi.

Birkaç gün önce bölgede otlayan inekler görüntülendi. İhbarla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilerek, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

''İHBAR GELDİKÇE KONTROLE GİDİYORUZ''

DKMP İl Müdürü Okan Yılmaz, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Eber Gölü'nün Bolvadin sınırlarındaki alanda yetişen Eber sarısı alanı çok geniş. Bu alan her yıl doğa şartlarının etkisiyle genişliyor. İhbar geldikçe kontrole gidiyoruz" dedi.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Derneği Başkanı Ekrem Önder Çiftçi ise mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını, Eber sarısının yetiştiği alanların fiilen korunması gerektiğini vurguladı.