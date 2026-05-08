Koruma değil rant peşindeler

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Koyu’nda rant ısrarı büyüyor. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan koyda, 450 yat kapasiteli tekne bağlama iskelesi projesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Selimiye Yat Marina ve Yelken Akademisi Turizm Ticaret İthalat İhracat A.Ş. tarafından hazırlanan proje dosyasına göre, Göktepe Mevkii’nde büyük ölçekli bir tekne bağlama alanı kurulması planlandı. Proje alanının aynı zamanda “önemli doğa alanı” ve kısmen “doğal sit” statüsünde bulunduğu belirtildi. Yatırım bedeli ise 465 milyon TL olarak açıklandı. Proje kapsamında yaklaşık 450 yat kapasiteli bağlama alanı, yüzer iskeleler, dalgakıran sistemi, yakıt istasyonu ve çeşitli kıyı yapılarının inşa edilmesi planlandı.

KOYLAR TEKNELERİN OLDU

Selimiye ve çevresinde son yıllarda marina ve tekne bağlama projeleri art arda gündeme geldi. Bölgede geçtiğimiz aylarda bir başka yat limanı projesine de Çevre Bakanlığı tarafından “ÇED olumlu” kararı verilmişti. Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat A.Ş. tarafından hazırlanan proje kapsamında Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde 145 yat ve tekne kapasiteli bir yat limanı planlandı. Yaklaşık 446 milyon TL yatırım bedeli açıklanan proje alanının MUÇEV tarafından şirkete kiralandığı ortaya çıktı. Ön izin sözleşmesinin 12 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığı ve sürenin 10 yıl olarak belirlendiği öğrenildi.