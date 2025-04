Koruma harcaması katlanarak artıyor!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için yılın ilk iki ayında yapılan harcama açıklandı.

Erdoğan’ın koruması ordusu için kesenin ağzı sonuna kadar açılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, ocak ve şubat aylarını kapsayan yılın ilk iki ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 554 milyon 371 bin TL harcadı.

Geçen yıl aynı dönemde ise 446 milyon 986 bin TL harcanmıştı.

HARCAMA KATLANARA ARTIYOR

Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:

2020: 263,1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526,1 milyon TL

2023: 1 milyar 77 milyon TL

2024: 2 milyar 291 milyon TL

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."