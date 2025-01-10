Koruma ilkelerine aykırı

Haber Merkezi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 1958 yılında yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (Karaköy) Mescidi’nin yeniden inşa edileceği yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Mimarlar Odası yaptığı açıklamada, çağdaş koruma kuramında ancak olağanüstü koşullar nedeniyle kaybedilmiş yapılar açısından gündeme getirilen yeniden yapımın, son çeyrek yüzyılda çok sayıda yapı için uygulandığına dikkat çekildi.

Ayrıca, mescidin yeniden yapımı için kullanılacağı belirtilen Raimondo d’Aranco’nun özgün projelerine ulaşılsa dahi uygulamada yapılan değişikliklere dair bilgilerin yetersiz olduğunun altı çizildi. Karaköy Mescidi’nin yeniden inşa edileceği İBB Miras tarafından 20 Kasım 2024’te duyurulmuştu.