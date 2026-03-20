Koruma kalkanı: 6284

Kadınların tüm kazanımlarını hedef alan rejim ve sağ siyasetin saldırıları her geçen gün hız kazanırken kadınları koruyan mekanizmalar ise devre dışı bırakılmak isteniyor. Sık sık hedef alınan ve kadınların haklarına yönelik kritik öneme sahip İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun da bunlardan yalnızca ikisi.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa, bugün itibarıyla yürürlüğe girişinin 14. yılını geride bıraktı. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın 20 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanmasının üzerinden ise 5 yıl geçti. Erkek şiddetinin önlenmesi noktasında kadınların can simidi niteliği taşıyan İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ün kağıt üzerinde kalmaması ve etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini belirten kadınlar, “Mevcut haklarımıza saldırarak bir karanlık örmeye çalışıyorlar. Bunu mücadelemizle yırtacağız” dedi.

YETERSİZ KALIYOR

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Avukat Çisel Demirkan, “Kanun, kadına şiddet karşısında caydırıcı cezalar verilmesini sağlar. Af veya indirim uygulamaz. Bu sadece basit bir kısmı. Yasaya daha kapsamlı bakarsak kadının can, mal güvenliğini, beden bütünlüğünü korumak için bir koruyucu tedbir uygulamak gerekir. Yani Ceza Kanunu'nda yer alan bir ceza meydana gelmeden tedbir almak lazım. Peki, bizim ülkemizde ne kadar uygulanıyor? Ne yazık ki biz bu koruma kararlarını alsak da devlet uygulama taraftarı olmadığı için pek karşılığı olmuyor. Hiç mi ceza almıyorlar? Alıyorlar; tazyik (zorlama) hapisleri, elektronik kelepçeler uygulanıyor. Ama ne yazık ki yetersiz kalıyor” dedi.

Demirkan uygulamadaki yetersizliğe karşı şu örnekleri vererek sözlerine şöyle devam etti: “Bunlardan biri Meliha Keskin dosyası. Keskin’in yasa kapsamında, 20 küsür koruma kararı vardı. Kadın tüm şikâyetlere rağmen korunamadı. Bir örnek olarak da Döne Bozdemir dosyasına bakabiliriz. Sanığa elektronik kelepçeyle koruma kararı verilmiş olmasına rağmen metroda katledildi. Mesele kanunun varlığı değil. Kanunların varlığı ancak onu devlet ne kadar uygulayabilirse o kadar değer kazanır. 6284 ve İstanbul Sözleşmesi, ülkemizde özellikle uygulanmayan, uygulanmaktan kaçınılan bir kanun ve düzenleme. Normalde kadının başvurması, koruma kararı talep etmesi halinde hiçbir gerekçe gözetmeksizin 6 ay kadına koruma kararı verilmesi gerekir. Biz tüm delilleri sunsak bile koruma kararı aldırmakta çok zorlanıyoruz. Yasayı devlet uygulamadığı sürece kağıt üzerinde olmasının bir anlamı olmuyor maalesef. Kadına yönelik suçların artmasında, ilgili kanunların yerine getirilmemesinde, hatta nafaka hakkında, Medeni Kanun’da, laikliğe saldırılmasındaki bütün gerekçe tek aslında. Kadınların mevcut haklarına saldırarak bir karanlık örmeye çalışıyorlar. İnsanları, kadınları, emekçileri, yoksulları bu karanlığın içine hapsetmek istiyorlar. Biz bu karanlığı mücadeleyle yırtacağız.”

∗∗∗

SORUN UYGULAMADA

Sol Feminist Hareket üyesi Dilara Kurtuluş, şöyle konuştu:

"6284 sayılı yasa, 20 Mart 2012’de yürürlüğe girdiğinde kadınların şiddete karşı korunması için önemli bir hukuki araç olarak tanımlandı. Ancak geçen 14 yıl bize şunu açık biçimde gösterdi: Sorun yasanın varlığı değil, uygulanmamasıdır. Kadınlar defalarca koruma talep ettikleri halde öldürüldü, uzaklaştırma kararları ihlal edildi, kolluk ve yargı mekanizmaları çoğu zaman kadınları korumak yerine oyaladı ya da yalnız bıraktı. Çünkü bu ülkede şiddetle mücadele politikası hiçbir zaman bütünlüklü ve kararlı biçimde işletilmedi; aksine, siyasi iktidarın tercihleriyle sistematik biçimde zayıflatıldı.

6284 bugün hedefte, çünkü kadınların yaşam hakkını esas alan bir çerçeve sunuyor. Oysa AKP iktidarı yıllardır “aileyi koruma” adı altında şiddeti görünmez kılan, kadınları şiddet gördükleri hanelere mahkum eden politikalar yürütüyor. Nafaka hakkının tartışmaya açılması, arabuluculuk gibi uygulamaların gündeme getirilmesi, şiddet faillerine yönelik cezasızlık politikaları… Bunların hepsi aynı yönelimin parçaları. 6284, bu politik hatla çeliştiği için hedef alınıyor.

20 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ise bu sürecin kırılma anıydı. Bu karar, yalnızca uluslararası bir sözleşmeden çıkış değil; kadınların yaşam hakkına yönelik politik iradenin geri çekilmesiydi. O günden bu yana kadın cinayetlerinde ve şüpheli kadın ölümlerinde yaşanan artış, şiddetin nasıl cesaretlendirildiğini açıkça ortaya koyuyor. Çünkü sözleşmeden çekilmek, faillere verilen açık bir mesajdı: “Cezasızlık devam edecek.”

Bugün gelinen noktada açık olan şu: Kadınları korumayan bir devlet mekanizmasıyla karşı karşıyayız ve bu bir “ihmal” değil, siyasal bir tercihtir. Siyasal islamcı iktidar, kadınların eşitlik talebini değil, itaati esas alan bir toplumsal düzen kurmaya çalışıyor. Bu düzende 6284 gibi yasalar ya kağıt üzerinde bırakılıyor ya da doğrudan hedef alınıyor.

Ama kadınlar olarak biliyoruz: 6284 de, İstanbul Sözleşmesi de bize lütfedilmedi; feminist mücadelemizin yıllar süren ısrarı, örgütlülüğü ve direnciyle kazanıldı. Bugün bu haklara yönelen saldırılar, yalnızca yasal düzenlemelere değil, kadınların eşit ve özgür yaşam iddiasınadır. Bu yüzden mücadelemiz yalnızca yasaları savunmakla sınırlı değil. Kazandıklarımızı koruyarak, genişleterek ve yeniden kurarak; şiddetsiz, eşit ve özgür bir yaşamı hayatın bütününde kurmak için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz: Bu hakları nasıl kazandıysak, daha fazlasını da yine mücadelemizle kazanacağız."

YIL KADIN CİNAYETİ ŞÜPHELİ ÖLÜM 2025 294 297 2024 394 259 2023 315 248 2022 334 245 2021 280 217 2020 300 171

∗∗∗

ŞİDDETİ İZLEME MERKEZİ KURUN

6284 Sayılı Kanun’un sağladığı haklar şöyle:

• Korunan kişi bakımından hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde kimlik gibi belgelerin değiştirilmesi

• Şiddete uğrayan kadının kendine ve beraberindeki çocuklara barınma yeri sağlanması

• Geçici maddi yardım sağlanması

• Hayati tehlikesinin olması halinde koruma altına alınması

• Korunan kişilerin bulundukları konuta, iş yeri ve okula uzaklaştırma kararı

• Şiddet uygulayan kamu görevlisi olsa bile, silahını kolluğa teslim etmesi

• Barınma, sağlık, adli yardım hizmetlerinin koordine edilmesi

• Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması

∗∗∗

SAYILAR YETERSİZ

İktidarın kadın politikaları bir yandan şiddeti körüklerken diğer yandan acil durumlarda gerekli desteği bulmaması da ayrı zorluk yaşatıyor. Kadın sığınma evlerinin birçok kentte sayıca az oluşu bir yana kapasiteleri de yetersiz.

• Bakanlığın stratejik plana göre 2025’te 164 sığınma evi olması gerekiyordu, sayı 149’da kaldı.

• Türkiye’deki sığınma evlerinin toplam kapasitesi: 3.579 kişi.

• Son 10 yılda sığınma evi sayısı sadece 2 adet arttı.

• Türkiye’de 22.945 kadına 1 yatak düşüyor.

∗∗∗

BÜROKRATİK ENGELLER

Kadın Dayanışma Vakfı’nın 2025 yılında yayımladığı “6284 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Kararlara Dair İzleme Bulguları” raporu da kanunun uygulanmasında ciddi sorunlar yaşandığını ortaya koymuştu. 203 karar dosyasının incelendiği rapora göre, 160 kadının koruma talebini aile mahkemelerine yaptığı, 31 kadının kolluk kuvvetlerine, 6 kadının savcılığa, yalnızca 1 kadının mülki amire başvurduğu belirtilmişti. 203 dosyada tedbir kararları 67 vakada ihlal edilmişti. Yalnızca 23’ünde “zorlama hapsi” uygulanmıştı. Bazı durumlarda elektronik kelepçe ‘cihaz yok’ denilerek takılmamıştı. Raporda yer alan diğer çarpıcı bilgi ise bir kadının 10 kez, bir kadının ise 12 kez uzaklaştırma kararını uzatma talebinde bulunduğu olmuştu. Bu durum, şiddetin sürekliliğine rağmen kadınların bürokratik engellere takıldığını göstermişti.