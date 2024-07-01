Koruma kararına rağmen pusu kurup öldürdü

Eskişehir’de Hatice Usalan’ı silahla vurarak öldüren Necmettin T. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olay Tepebaşı’nda dün yaşandı. 57 yaşındaki Hatice Usalan’ı bir süre takip eden 69 yaşındaki Necmettin T., işe gitmek için Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak’taki durakta servis bekleyen kadına ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Necmettin T’yi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki boş bir arazide ölü buldu. Usalan’ı vurduğu silahla intihar ettiği belirlenen Necmettin T’nin cesedi, hastane morguna gönderildi. Usalan’ın Necmettin T. ile ilgili daha önce koruma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.