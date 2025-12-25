Koruma kararını ihlal eden Deniz Akkaya'ya 3 günlük zorlama hapis cezası

Eski model Deniz Akkaya, sunucu ve yazar Seda Akgül’e yönelik verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya hakkında 3 gün süreyle zorlama hapis kararı verdi.

KORUMA KARARINI İHLAL ETTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olay Seda Akgül’ün, Deniz Akkaya’nın sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden kendisine yönelik hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yargıya başvurmasıyla başladı.

Mahkeme, Akgül’ün talebi üzerine Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı vererek, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasakladı.

Ancak mahkeme kararına rağmen Deniz Akkaya’nın, Seda Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarını sürdürdüğü tespit edildi.

Bunun üzerine mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının ihlal edildiğine hükmederek, Akkaya’nın 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Akkaya’nın karara yasal süre içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazın reddedilmesi halinde cezanın infazı gerçekleştirilecek.

İLK CEZASI DEĞİL

Bu karar, Deniz Akkaya’nın aldığı ilk zorlama hapis cezası değil. Akkaya, daha önce de farklı kişilerle yaşadığı hukuki süreçlerde mahkemece verilen tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsi cezası almıştı.

Deniz Akkaya, 2021 yılında Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışmanın ardından verilen tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılmıştı. Ayrıca 2024’te sonuçlanan bir davada, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası almıştı.

Öte yandan Akkaya, kızına ilişkin vesayet davasına bakan hakime sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.