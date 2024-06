Koruma ordusu için tasarruf yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu için sadece yılın ilk 5 ayında yapılan harcama 1 milyar TL’ye dayandı. Geçen yılın tamamında ise Cumhurbaşkanlığı korumaları için 1 milyar TL harcandığı açıklanmıştı.

Bir yandan kamuda tasarruf yapılacağı belirtilerken bir yandan da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kesenin ağzı sonuna kadar açılıyor. Yarattığı ekonomik kriz ile milyonları yoksulluğa ve açlığa mahkûm eden AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu için yeni bir harcama rekoruna imza attı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 967 milyon TL harcadı. Bu harcama en düşük emekli aylığı olan 10 bin TL ile kıyaslandığında, yaklaşık 96 bin emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nin ilk beş ayda yaptığı harcama 2023 yılının tamamında yapılan 1 milyar TL'lik harcamaya şimdiden yaklaştı.

Koruma giderleri yıllar itibarıyla şöyle:

• 2020: 263 milyon TL

• 2021: 306 milyon TL

• 2022: 526 milyon TL

• 2023: 1 milyar TL

• 2024: 967 milyon TL (Sadece yılın ilk 5 ayı)

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Ocak-Mayıs döneminde 268 milyon TL, Asayiş Dairesi Başkanlığı 199 milyon TL ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise 235 milyon TL harcadı.

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ailesini de koruyor. Başkanlığın görev tanımı ise şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."