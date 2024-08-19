"Koruma ordusu tahsisi" iddiası: CHP'li Murat Bakan'dan yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, kendisi hakkında "İçişleri Bakanlığı'ndan "koruma ordusu tahsisi" talebinde bulunduğu iddiasını yalanladı.

Gazeteci Levent Gültekin, Youtube kanalında yayımladığı bir yayında, CHP'li Murat Bakan hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Gültekin, "CHP’nin Gölge İçişleri Bakanı var, Murat Bakan. Gitmiş İçişleri Bakanlığı’na başvurmuş, "ben Gölge İçişleri Bakanı’yım bana koruma ordusu tahsis edin" diye. Kendisi anlatıyor İzmir'de" dedi.

MURAT BAKAN'DAN 'YANLIŞ' CEVABI

Söz konusu iddiaların ardından Murat Bakan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Gültekin'in iddialarının yanlış olduğunu ifade eden Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'na bu yönde bir başvurusunun olmadığını ifade etti.

Bakan, istihbarat kaynaklarından kendilerine gelen gayri resmi bilgi nedeniyle İzmir Valiliği'ne bir yakın koruma başvurusu yaptığını ifade etti. Paylaşımın devamında başvurunun ise henüz netleşmediği bilgisine yer verildi.

Murat Bakan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Yanlış ve haksız bir yorumu düzeltmek gereği hasıl olmuştur. İçişleri Bakanlığına, "Ben Gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu tahsis edin" diye bir başvurum olmamıştır. İstihbarat kaynaklarından bize gelen gayri resmi bilgi çerçevesinde, yüksek risk altında olduğum ifade edildiğinden ve konuyu danıştığım emniyet mensuplarının tamamının bu bilgiyi ciddiye almam gerektiği yönündeki uyarıları üzerine, 30 Temmuz 2024 tarihinde İzmir Valiliğine "bir yakın koruma" başvurum olmuş, o başvuru da henüz neticelenmemiştir."