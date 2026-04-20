''Koruma ordusunun aylık bedeli 37 bin 732 emeklinin maaşına denk''

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanını Şubat ayında korumak için 754 milyon 640 bin 910 lira harcandığını belirterek, “Cumhurbaşkanını Şubat ayında korumanın günlük bedeli 25 milyon 154 bin lira, saatlik bedeli 1 milyon 48 bin lira, dakikadaki bedeli ise 17 bin 468 lira oldu. Cumhurbaşkanını korumak için dakikada harcanan 17 bin 468 liralık tutarla, en düşük emekli aylığı alan vatandaşlarımız bir ay geçinmeye çalışıyor. En yüksekten dul ve yetim aylığı alan bir vatandaş bile cumhurbaşkanını dakikada korumanın bedeli kadar maaş alamıyor. Cumhurbaşkanın aylık koruma gideriyle 20 bin lira emekli maaşı alan 37 bin 732 emeklinin maaşı, en yüksek dul ve yetim aylığı olan 14 bin 700 lira alan 51 bin 336 dul ve yetimin maaşı karşılanabilir” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı koruma giderleriyle açlık sınırı altında yaşamaya çalışan vatandaşların maaşlarını kıyasladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumanın bedelinin her geçen ay daha da artığına dikkat çeken Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANI'NI KORUMA BEDELİ İKİ KATINA ÇIKTI"

Mart ayı itibariyle açlık sınırının 32 bin 792 liraya, yoksulluk sınırının ise 106 bin 816 liraya yükseldiğine dikkati çeken Başevirgen, “Ancak tek yükselen açlık ve yoksulluk sınırı olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumanın maliyeti de her ay daha fazla artıyor. Ocak ayında Erdoğan’ı korumak için devlet bütçesinden 451 milyon liralık harcamaya imza atılırken, bu tutar Şubat ayında neredeyse iki katına çıkarak 754 milyon 640 bin 910 lirayı buldu. Mart ayı verileri ise henüz açıklanmadı. Yani Cumhurbaşkanını Şubat ayında korumanın günlük bedeli 25 milyon 154 bin lira, saatlik bedeli 1 milyon 48 bin lira, dakikadaki bedeli ise 17 bin 468 lira oldu” dedi.

"EMEKLİ AYLIĞINA DENK"

Cumhurbaşkanını korumak için dakikada harcanan 17 bin 468 liralık tutarla, en düşük emekli aylığı alan vatandaşların bir ay geçinmeye çalıştığını da hatırlatan Başevirgen, “Cumhurbaşkanını korumak için iki dakikada harcanan 34 bin 936 lira açlık sınırını geçiyor. Türkiye’de bugün toplam 4 milyon 396 bin 857 kişi dul ve yetim aylığı alıyor. 2026 Ocak ayı itibarıyla güncellenen memur maaş katsayılarına göre, hisse oranına ve sigorta türüne bağlı olarak dul ve yetim maaşları ortalama 4 bin 900 lira ile 14 bin 700 lira arasında değişiyor. Yani en yüksekten dul ve yetim aylığı alan bir vatandaş bile cumhurbaşkanını dakikada korumanın bedeli kadar maaş alamıyor” diye konuştu.

37 BİN 732 EMEKLİNİN MAAŞI KARŞILANABİLİR"

Cumhurbaşkanının aylık koruma gideriyle 20 bin lira emekli maaşı alan 37 bin 732 emeklinin maaşının, en yüksek dul ve yetim aylığı olan 14 bin 700 lira alan 51 bin 336 dul ve yetiminin maaşının karşılanabileceğini belirten Başevirgen, “Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı tasarruf çağrısı ise yalnızca dar gelirli vatandaşımız için geçerli. Öyle ki vatandaşlarımıza kemer sıkma politikaları dayatılırken, en tepedeki harcamaların ise hız kesmediği cumhurbaşkanlığı koruma giderlerindeki artıştan çok net anlaşılıyor. Kilo ile değil, tane ile sebze meyve, gramla peynir, kıyma alarak karnını doyurmaya çalışan vatandaş, vergileriyle de şatafatından ve itibarından ödün vermeyen iktidarı beslemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.