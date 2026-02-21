Koruma yasası tartışması

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de, cinsel şiddet ve erken yaşta hamilelikle mücadele amacıyla yürürlüğe konulan yeni yasal düzenlemeler eleştiri konusu oldu. The Conversation’da yayımlanan bir analize göre, kadınları korumayı hedefleyen yasalar uygulamada özellikle dezavantajlı topluluklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Düzenlemelerin büyük ölçüde sömürge dönemi hukuk anlayışından esinlendiği ve ülkenin yerel sosyal ve ekonomik gerçekleriyle tam uyumlu olmadığı vurgulanıyor. Ceza odaklı yaklaşımın, yoksul kesimleri daha kırılgan hale getirdiği ifade ediliyor.