Korumak değil işletmek istiyorlar

HABER MERKEZİ

İstanbul’un nadir bakir kıyılarından biri olan ve 1. derece doğal sit alanı statüsünde bulunan Marta Koyu, yeniden tartışmaların odağında. Marta Koyu Dayanışması ve Adalılar, koyun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Adalar Belediyesi’ne kiralanmasına karşı Burgazada’da eylem yaptı.

Burada yapılan açıklamada, Belediyenin geçmişte Marta Koyu’nun korunması için açtığı davalarla bugün izlediği yol arasında ciddi bir çelişki olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Marta Koyu’nun 2018’den beri defalarca ihaleye çıkarıldığı, ancak açılan davalar ve yerel mücadelenin sonucu olarak bu girişimlerin engellendiği hatırlatıldı. 2019–2024 yılları arasında Belediyenin de bu mücadeleye destek verdiği belirtilerek, 2024’te Danıştay kararıyla kira sözleşmesinin iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün gelinen noktada Belediye Başkanı Ercan Akpolat’ın, Koyu belediye adına işleteceklerini ve alanda ticari bir plaj düzenine geçileceğini açıklamasının, daha önce belediyenin bizzat savunduğu hukuki ve ekolojik gerekçelerle çeliştiği ifade edildi. Dayanışma, Adalar Belediyesi’nin 2024’te açtığı dava dilekçelerinde şu gerekçelerin öne çıkarıldığını hatırlattı: "Marta Koyu’nun Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsü taşıdığı, kıyıların herkesin eşit ve ücretsiz kullanımına açık olması gerektiği, doğal sit alanında ticari faaliyetlerin ve yapılaşmanın ekosisteme zarar vereceği, deniz çayırlarının ve hassas ekosistemin telafisi mümkün olmayan zarar göreceği, bugün ise belediyenin, şezlonglu plaj işletmesi, konser ve etkinlikler, kaçak yapıların restoran olarak kullanılması gibi planlarla aynı alanı ticari işletmeye dönüştürmeyi hedeflediği ortadadır."

Açıklamada, belediyenin geçmişte “kamusal faydanın savunucusu” olarak dava açtığına dikkat çekildi ve bugün kamusal kıyı kullanımının belediye şirketi üzerinden ücretli hale getirilmesinin kamu yararı ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Dayanışma, Marta Koyu’nun korunması için bilimsel bir “Koruma ve Alan Yönetimi Planı” hazırlanması olduğunu ifade etti.