Korumaların yemek faturası 88 bin TL

AKP iktidarının en tartışmalı isimlerinden Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevinin ardından önce başkanlık sisteminin ilk Milli Savunma Bakanı yapıldı ardından da AKP’den milletvekili oldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 28 Şubat’ta çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gitti. Nevşehir Valiliği de Hulusi Akar’ın ziyareti dolayısıyla dikkati çeken harcamalara imza attı.

Valilik, “İlimizi ziyarete gelen TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın koruma ekibi için yemek alımı işi” adı altında doğrudan temin usulüyle 88 bin 305 TL’lik harcama yaptı. Ödeme, Nevşehir Polisevi Şube Müdürlüğü’ne yapıldı. Ayrıca Akar’ın ziyareti için iki araç kiralandı.

Nevşehir Valiliği, “İlimizi ziyarete gelen TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar için araç kiralama işi” açıklamasıyla Damla Turizm Şirketi’ne iki ayrı faturayla da toplam 14 bin 666 TL ödedi.

GÜNDEM OLAN KONUŞMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup başkanvekiliyken TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik, "Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti.

Özel, bir başka konuşmasında ise “Biz CHP olarak makamlara saygılıyız ama keşke öyle bir Genelkurmay Başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle Genelkurmay Başkanlığı” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler" ve "rezil" şeklindeki sözleri nedeniyle açtığı tazminat davasını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını oybirliğiyle onadı. Gerekçede, ifadelerin sert ve ağır eleştiri olduğu, kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı vurgulandı.