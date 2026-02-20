Korumasına ayakkabı tutturan kaymakam ödüllendirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam ataması yapıldı, çok sayıda ilin yönetim kadrosu değişti.

Atamalar içinde en dikkat çekenlerden biri Karabük Yenice Kaymakamlığı'na yapılan atama oldu.

Karabük’ün Yenice ilçesinde görev yapan kaymakam vekili Mert Can Canga, asaleten Yenice Kaymakamlığı'na getirildi. Karar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

KORUMA POLİSİ AYAKKABISINI TUTMUŞTU

Canga, koruma polisine ayakkabısını ve kravatını tutturması nedeniyle tepki görmüştü. Cuma namazı çıkışında Canga’yı bekleyen koruma polisinin de “Emir kuluyum” demek zorunda kaldığı öğrenilmişti. Canga da sessizliğini bozarak polisi suçlamış, “Üzerine gereksiz bir vazife aldı” demişti.