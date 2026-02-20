Giriş / Abone Ol
Korumasına ayakkabı tutturan kaymakam ödüllendirildi

Cuma namazı çıkışı koruma polisine ayakkabıları ile bir kerata tutturan kaymakam vekili Mert Can Canga kaymakamlık görevine asaleten atandı.

  • 20.02.2026 13:31
  • Giriş: 20.02.2026 13:31
  • Güncelleme: 20.02.2026 14:08
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam ataması yapıldı, çok sayıda ilin yönetim kadrosu değişti.

Atamalar içinde en dikkat çekenlerden biri Karabük Yenice Kaymakamlığı'na yapılan atama oldu.

Karabük’ün Yenice ilçesinde görev yapan kaymakam vekili Mert Can Canga, asaleten Yenice Kaymakamlığı'na getirildi. Karar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

KORUMA POLİSİ AYAKKABISINI TUTMUŞTU

Canga, koruma polisine ayakkabısını ve kravatını tutturması nedeniyle tepki görmüştü. Cuma namazı çıkışında Canga’yı bekleyen koruma polisinin de “Emir kuluyum” demek zorunda kaldığı öğrenilmişti. Canga da sessizliğini bozarak polisi suçlamış, “Üzerine gereksiz bir vazife aldı” demişti.

