Korumasız kalacak

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Lübnan’da, İsrail’in son saldırılarından sonra Filistinli mülteci kamplarındaki grupların ellerindeki silahların devlete teslim edilmesi konusu tartışılıyor. Lübnan yönetimi ülkedeki silahları devletin tekelinde toplama yönünde bir söylem geliştirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bu ay içinde Beyrut’a gerçekleştireceği ziyaret planıyla birlikte Lübnan’daki Filistinli mülteci kamplarındaki grupları silahsızlandırma tartışmaları daha da arttı. Lübnan’ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli 1948’den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Filistin uzmanı Heysem Zuaytir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mülteci kamplarının dışındaki silahlar, Fethü’l-İntifada Örgütü ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlığın elindeydi. Suriye’de Beşşar Esed rejiminin düşmesiyle birlikte kapanmış oldu. Lübnan ordusu, doğudaki Beka bölgesinde ve başkent Beyrut’un güneyindeki en-Naima bölgesinde bulunan merkezleri teslim aldı" dedi.

FKÖ’nün Beyrut’tun çıkmasının ardından Sabra ve Şatilla katliamının yaşandığını hatırlatan Zuaytir, "Tarihin en barbar katliamlarından biri olan Sabra ve Şatilla’da çoğu Filistinli yaklaşık 3 bin 500 sivil öldürüldü. Silahları olsaydı o katliam önlenebilirdi" dedi.

Filistinlilerin ellerindeki silahları Lübnanlılara karşı hiçbir şekilde kullanmadığının altını çizen Zuaytir, Filistinliler ayrıca Lübnan yargısının otoritesinin dışına çıkmadığına işaret ederek, "Çünkü biz Filistinliler, ana vatanımıza dönünceye kadar Lübnan topraklarında yaşıyoruz” diye konuştu.