Korumaya gelince para çok

Bir taraftan kamuda tasarruf yapılacağı belirtilerken bir yandan da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için harcama rekorları imza atılmaya devam ediliyor.

Asgari ücretli ve emekliler, “para yok” denilerek açlığa mahkûm edilirken İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verileri iktidarın iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 1 milyar 133 milyon TL harcadı. Bu harcama en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL ile kıyaslandığında, yaklaşık 90 bin emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nin ilk beş ayda yaptığı harcama 2023 yılının tamamında yapılan 1 milyar TL’lik harcamaya bu yılın ilk yarısında geçti.

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra ailesini de koruyor. Başkanlığın görev tanımı ise şöyle:

‘‘Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.’’