Korumaya servet akıyor

Bombalı saldırının gerçekleştirildiği ve 15 bin kişinin çalıştığı TUSAŞ’ın yalnızca özel güvenlik ile korunması tartışma yaratırken, Erdoğan’ı korumak için servet harcandığı açığa çıktı.

2018 yılında 122 milyon 912 bin lira olan koruma giderleri 2025 yılında 2 milyar 872 milyon 860 bin liraya çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 bütçe teklifinde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı koruma giderleri 7 yılda yüzde 2 bin 37 oranında artırılmış olacak.

ETTEN DUVAR ÖRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı koruma giderlerinde yaşanan artışa tepki gösteren CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bütçe ödenek cetveline göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma harcamaları, 2018 yılından bu yana yüzde bin 387 oranında artarken, Gelecek yıl yapılacak artışla yüzde 2 bin 237 oranında yani 23,4 kat artacak. Sanıyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarımızın çektiği çileyi görmemek için koruma ordusuyla geziyor, kendisine adeta etten duvar örüyor. Milletimizi açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden de tam olarak budur, vatandaştan kopmak” İfadelerini kullandı.

“Yurttaşın gelirinde yaşanan kayıpları görmezden gelen ve sırtındaki vergi yükünü artıran AKP iktidarı, yurttaşlardan toplanan vergilerden oluşturduğu bütçeyi, halkın ocağındaki çorba kaynasın diye değil, kendi sefası için harcıyor” diyen Akay, “Bu bütçeyle aylık 19 bin 152 kişinin emekli maaşı, 14 bin 85 asgari ücretlinin aylık ücreti ödenirdi. Cumhurbaşkanlığının koruma gideri bir yılda 292 bin 828 emekli aylığını, 168 bin 971 asgari ücreti yutacak. Vatandaşlarımız sefaleti yaşarken, yoksulluğu iliklerine kadar hissederken Cumhurbaşkanının yoksullaştırdığı vatandaşlarımızdan korunmak için koruma ordusu için harcadığı bu bütçe asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.