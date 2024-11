Koruyucu hizmet ücretsiz olmalı

Aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine göre, aile hekimleri mesai dışında yurttaşlara ücret karşılığı hizmet verebilecek. Aile hekimine gitmeden hastaneye gidilmesi durumunda katkı payı ödenecek. Ehliyet gibi aile hekimlerinden alınan bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Sekreteri Dr. Sibel Uyan, her şeyden önce birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini kaydetti. Uyan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bir kere her şeyden önce biz koruyucu sağlık hizmeti veriyoruz ve burada her türlü hizmet ücretsizdir. Halk bunu böyle bilsin. Birinci basamaktan hizmet alan bütün hastaların herhangi bir ücret vermesini kesinlikle istemiyoruz ve böyle bir talebimiz yok.”

Raporların idari işlemler olduğunu birçok raporun heyet tarafından verilmesi gerektiğini ve bu yüzden birinci basamakta verilmesinin zaten doğru olmadığını belirten Uyan, “Bize ‘Bu raporları yazmaya devam edin. Size para verilecek’ diyorlar. Derdimiz para değil, Bakan bunu anlamadı. Örneğin; yivli silahın raporunu hastane yivsiz silahın raporunu aile hekimleri veriyor. İki silahın birbirinden farkı yok. Silahsızlanmayı hedeflerken bazı silahların kolay alınabilmesi için aile hekimleri üzerinden baskı oluşturuyorlar. Bunun da heyet tarafından verilmesini gerektiğini söylüyoruz ama Bakanlık bundan para verileceğini söylüyor. Bu çok onur kırıcı bir olay” diye konuştu.

Uyan şöyle devam etti: “Bu yaşananlar sağlığı bir meta olarak gören, kâr zemini olarak gören zihniyetin bir ürünüdür. Burası kamu kurumları, kamu hizmetini liyakata uygun bir şekilde birinci basamakta ücretsiz olarak sunmak zorundayız. 5 tane uzmanın verdiği raporu dönüp aile hekimi versin demek liyakat konusunda boşa düşer. Bizim görevimiz olmayan bir iş için toplumla bizi karşı karşıya getiriyorlar.”

∗∗∗

AİLE HEKİMLERİ İŞ BIRAKACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aile hekimlerinin ‘eziyet yönetmeliği’ olarak nitelendirdikleri “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik” karşısında eylemler sürüyor. Aile hekimlerinin ülke genelinde 3 gün boyunca iş bırakmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.