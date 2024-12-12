Koruyucu sağlık hizmetleri bütçesi düştü: Değişiklik tepki çekti

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ancak, önceki yıllara göre koruyucu hekimlik bütçesinde ciddi bir kesinti yapıldığı dikkat çekti. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın toplam bütçesinin yüzde 27’sini koruyucu sağlık hizmetlerine, yüzde 72’sini ise tedavi edici sağlık hizmetlerine ayırdığına dikkat çekti. Kandemir, “2025 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan oran, önceki yıllara göre daha da düşürülmüştür” dedi.

2024 yılında ise koruyucu sağlık hizmetlerine yüzde 28,5 ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ise yüzde 71,5 bütçe ayrılmıştı. Bu yıl bu oranlar daha da düşürüldü. Söz konusu değişiklik tepki çekti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde aile hekimliği birimleri üzerinden yürütüldüğüne vurgu yapan Kandemir “Aşılamalar, kronik hasta takipleri, kanser taramaları gibi hizmetler birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sunulmaktadır. Ülkedeki toplam poliklinik yükünün %40’ını aile hekimliği karşılamaktadır. Ayrıca hastalıkların yüzde 80’i, iyi bir aile hekimliği uygulaması ve yeterli bütçe ile çözülebilir” diye konuştu.

Kandemir, bu durumun yurttaşın sağlıklı kalmasını, ikinci basamağa olan yükün azalmasını ve ülke bütçesinin etkin kullanımını sağlayabileceğini kaydetti.

YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ

Sağlık Bakanı’nın göreve başladığında birinci basamağı güçlendirme sözü verdiğini anımsatan Kandemir, “Yeni aile hekimliği yönetmeliğinin getirdiği sorunlar ve bütçede birinci basamağa ayrılan payın azalması, aile hekimliğine gereken önemin verilmediğini açıkça göstermektedir” dedi.

Kandemir, bu dönemde aile hekimlerinin ve çalışanlarının iş bırakma eylemlerinin temel nedeninin aile hekimliği sisteminin ihmal edilmesi olduğunu belirterek, “Aile hekimliği çalışanları ve vatandaşlar bu durumda mağdur olmaktadır ve olmaya devam edecektir” diyerek Sağlık Bakanlığı’nın bu yanlış adımlardan bir an önce geri adım atması gerektiğini vurguladı.