KOSGEB faizsiz kredi başvurusu | KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları neler? KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihleri ne zaman?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) sağladığı "İş Geliştirme Desteği" desteği kapsamında verilen faizsiz kredi imkanlarıyla pek çok girişimci ve üniversite mezununun gündeminde. Gençlerin üretime katılması, girişimde bulunması, istihdam yaratacak projeleri ortaya koyması için içerisinde çeşitli programlar bulunan KOSGEB aynı zamanda faizsiz kredi imkanı da sağlıyor. KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları ve faizsiz kredi başvuru tarihleri de özellikle gençler tarafından araştırılıyor. KOSGEB üniversite mezunlarına 1 milyon TL'ye kadar 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz; işletme sahibi girişimcilere de 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi olanağı tanıyor. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları neler? KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihleri ne zaman? İşte KOSGEB faizsiz kredi başvurusu hakkında detaylar!

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank 1 milyon liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlıyor. KOSGEB faizsiz kredi başvurusu kurumun kendi resmi internet adresi olan "www.kosgeb.gov.tr" adresi üzerinden ya da e-devlet'ten gerçekleştiriliyor. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri KOSGEB'in internet adresinde dönem dönem güncelleniyor. KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 Yılı 3. Dönem başvurularını alıyor. KOSGEB faizsiz kredilere başvuru yapan girişimciler 1-1.5 milyon lira arası üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank, İlk Adım Kredisi için gereken şartları kendi sitesine şöyle açıkladı:

Sahibi veya en az yüzde 50 paya sahip kurucu ortağı/ortakları, en fazla 2 yıl önce üniversiteden mezun olmuş ve 29 yaşını aşmamış olmalıdır.

Firma, azami 1 yıllık bir faaliyet geçmişine sahip olmalıdır.

Firma, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet gösteriyor veya gösterecek olmalıdır.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha eklenecek.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve önderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanacak.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KOSGEB faizsiz kredi başvuruları 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak. 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında başvuru yapan girişimciler 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli kredi sağlanacak.