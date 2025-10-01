KOSGEB Girişimci Destek Programı başladı! Kimler başvurabilir, ücretsiz hibe desteği ne kadar?

KOSGEB girişimci destek programı başladı. Peki kimler başvurabilir? Ücretsiz hibe desteği ne kadar olacak? Girişimci Destek Programı – İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 3. dönem başvuruları için süreç resmen açıldı. Detaylar şöyle:

GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI

"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yenilenen Girişimci Destek Programı – İş Geliştirme Desteği’nin 2025 yılı 3. dönem başvuruları başladı. Başvurular 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Program, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve mevcut işletmelerini büyütmelerini amaçlıyor.

2025 yılının ilk iki döneminde büyük ilgi gören programa, ilk dönemde 3.164, ikinci dönemde ise 3.361 girişimci başvuru yaptı. Bu başvurular sonucunda 1.127 projeye toplamda 1 milyar 620 milyon TL destek sağlandı.

KOSGEB girişimci destek programına başvurmak için tıklayın

KİMLER BAŞVURABİLİR?

KOSGEB girişimci destek programına başvuru yapabilecek sektörler şöyle belirlendi:

İmalat

Telekomünikasyon

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Başvurular, KOSGEB personeli, öğretim üyeleri ve bağımsız sektör temsilcilerinden oluşan kurullarca değerlendirilecek. Ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren projeler desteklenecek.

ÜCRETSİZ HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

İş Geliştirme Desteği, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limite kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli finansman sağlıyor. Ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci dereceden şehit yakını olması durumunda destek üst limiti 150 bin TL artırılıyor.

Destek kapsamında karşılanacak giderler şunlar:

Personel giderleri

Makine, teçhizat ve kalıp giderleri

Yazılım giderleri

Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test-analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımları

GERİ ÖDEME ŞARTLARI

KOSGEB girişimci destek programı başvuruları sonucunda sağlanacak finansman, 36 aylık program süresi sonunda geri ödenmeye başlayacak. Desteklerde faiz veya komisyon uygulanmayacak, bu da girişimciler için büyük avantaj sağlıyor.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başlangıç: 1 Ekim 2025

Bitiş: 31 Ekim 2025

Sonuç: Değerlendirme ve jüri süreci sonrası ülke genelinde ilk 500 ve illerde ilk 3’e giren projeler desteklenecek.