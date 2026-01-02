Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi ile Marnas Hotel müdürü tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Cengiz Fison ile Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
Yaman'ın paylaşımı şöyle:
"Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı."
#SONDAKİKA— Dilek YAMAN DEMİR (@dlk_ymn) January 2, 2026
‼️ Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.… pic.twitter.com/IC80njNZbw