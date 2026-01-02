Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi ile Marnas Hotel müdürü tutuklandı

Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 02.01.2026 19:23
  • Giriş: 02.01.2026 19:23
  • Güncelleme: 02.01.2026 19:34
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Cengiz Fison ile Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.

Yaman'ın paylaşımı şöyle:

"Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı."

