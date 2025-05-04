Köşklü genç, evinde ölü bulundu

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Harun Zeytindalı, evinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.



Olay, Akçaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 27 yaşındaki Harun Zeytindalı’nın evinden silah sesi duyuldu. Sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kafasından vurulmuş halde buldu.

Zeytindalı’nın av tüfeği ile vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

27 yaşındaki Harun Zeytindalı’nın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre Zeytindalı’nın av tüfeği ile kendini vurduğu üzerinde duruluyor.