Köşk’te kum kamyonu devrildi: 1 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde kum kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Başçayır Mahallesi yakınlarında kum ocağında çalışan 34 BGY 402 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzere bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü kamyonun içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.