Köşk’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Aydın’ın Köşk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Dalama Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Dalama istikametinden Köşk istikametine doğru ilerleyen İ.A. idaresindeki motosiklet karşıya geçmeye çalışan Z.A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.