Köşk’te trafik kazası: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Köşk - Başçayır Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başçayır istikametinden Köşk istikametine doğru ilerleyen İ.A. idaresindeki 09 VF 717 plakalı kamyonet, Mezeköy Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.A. idaresindeki 45 DF 266 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.A.’yı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.