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Köşk’te trafik kazası: 2’si bebek 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 16:26
  • Giriş: 01.04.2025 16:26
  • Güncelleme: 01.04.2025 16:26
Kaynak: İHA
Köşk’te trafik kazası: 2’si bebek 4 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza Ovaköy Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile yumurta taşıyan ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlar savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si bebek 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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