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Köşk’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 11:01
  • Giriş: 27.04.2025 11:01
  • Güncelleme: 27.04.2025 11:01
Kaynak: İHA
Köşk’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yavuzköy Mahalllesi Kanalkenarı Mevkiinde E.K., H.H.T., H.S. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetam ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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