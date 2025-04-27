Köşk’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yavuzköy Mahalllesi Kanalkenarı Mevkiinde E.K., H.H.T., H.S. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetam ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.