Kosova'da belediye başkan yardımcısının aracı kundaklandı

Kosova'nın kuzeyinde, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç'in Sırp kökenli Belediye Başkan Yardımcısı Dragana Miletic'in aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, kundaklama olayının, Miletic'in Sırbistan tarafından verilen araç plakasını Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakasına dönüştürmesiyle ilgili olabileceği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "suç eylemi" olarak nitelendirdiği kundaklamayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Faillerin adalete hesap vereceğini vurgulayan Osmani, "Leposaviç Belediye Başkan Yardımcısı Dragana Miletic'e ait arabanın yakılması, yerel Sırplar arasında korku yaymayı ve onların Kosova kurumlarına entegrasyonunu engellemeyi amaçlayan suç niteliğinde bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Miletic, geçtiğimiz aylarda tehdit edildiğini polise bildirmiş, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı.

- Yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğu tahmin ediliyor

Kosova hükümeti, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarının, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar ek süre tanıdığını duyurmuştu.

2023'te RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 10'dan fazla araç, park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.