Kosova'da itfaiye çalışanları gösteri düzenledi

Kosova'da itfaiye çalışanları, daha iyi çalışma koşulları ve risk ödeneği taleplerini dile getirmek amacıyla Başbakanlık binası önünde gösteri düzenledi.

Ülkenin çeşitli kesimlerinden gelerek başkent Priştine'deki Başbakanlık binası önünde toplanan yüzlerce üniformalı itfaiye çalışanı, "Hükümet, adaletsizliğin kanun haline gelmesine izin verme!", “Kosovalı itfaiyeciler adalet istiyor!” yazılı pankartlar taşıdı.

Kosova İtfaiyeciler Sendikası Başkanı Muharrem Beka, basına yaptığı açıklamada, itfaiye teşkilatının organizasyonu, finansmanı ve yönetimi konusunda oldukça zor durumda olduklarını söyledi.