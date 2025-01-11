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Kosova'da kar yağışı etkili oldu

Balkan ülkesi Kosova'da dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu.

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 16:55
  • Giriş: 11.01.2025 16:55
  • Güncelleme: 11.01.2025 16:56
Kaynak: AA
Kosova'da kar yağışı etkili oldu

Başkent Priştine'de dün akşam saatlerinde başlayan kar, şehri beyaza bürüdü.

Şehrin merkezindeki meydanlarda yayalar, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde de kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezindeki Arnavut kaldırımlı Şadırvan Meydanı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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