Kosova'daki genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimin kesin sonuçları açıklandı.

​​​​​​​Kosova Merkez Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 42,3, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 20,9, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 18,2 ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,06 oy aldı.

Kosovalı Türklerin yarıştığı siyasi partilerden Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) oy oranı yüzde 0,51, Yenilikçi Türk Hareket Partisinin (YTHP) yüzde 0,19, Kosova Adalet Türk Partisinin (KATP) yüzde 0,07 oldu.

Resmi sonuçlara göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini LDK, 8'ini AAK kazandı.

Kosova'da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle oldu:

"Sırp Listesi 9, KDTP 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1"

Kosovalı Türklere ayrılan 2 sandalyeyi kazanan KDTP'den Fikrim Damka ve Fidan Brina Jılta, gelecek dönemde mecliste milletvekili olarak yer alacak.

Kosova'da genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.