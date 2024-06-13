Kosova'dan İran, Rusya ve Belarus'a yaptırım

Kosova'da hükümetin kabine toplantısında, füze programı nedeniyle İran'a ve Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımları sıkılaştırma kararı alındı.

Kosova hükümeti, füze programı nedeniyle İran'a yaptırım uygulama ve Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımları sıkılaştırma kararı aldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin başkanlığını yaptığı hükümetin kabine toplantısında İran, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlar oylandı.

Yeni yaptırımları hükümete sunan Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Liza Gashi, İran'a yönelik müeyyidelerin "nükleer veya balistik füze faaliyetlerine katılan ve İran hükümetine destek sağlayan kişi ve kuruluşları" etkilediğini söyledi.

"İNSAN HAKLARI İHLALLERİ"

Bakan Yardımcısı Gashi, Rusya ve Belarus'a yönelik uygulanacak yaptırımların da "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenlik ve bağımsızlığını tehdit etme ve Rusya'daki ciddi insan hakları ihlalleriyle" ilgili olduğunu vurguladı.

Kosova, Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Rusya'ya uygulanan ABD ve AB yaptırımlarına katılıyor. Hükümetin bugün onayladığı yaptırımlar, AB'nin Rusya'ya yönelik 12. ve 13. yaptırım paketlerini kapsıyor.

Kosova hükümeti, daha önce de Ukrayna'da faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna karşı yaptırım uygulama kararı almıştı.