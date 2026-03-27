Kosova - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadelede Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle kazanan ay-yıldızlı ekip, şimdi Dünya Kupası bileti için kader maçına çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin en çok araştırdığı konu ise net: Kosova - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Kosova - Türkiye maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali niteliğindeki bu mücadele, A Milli Takım’ın turnuvaya katılım yolundaki en kritik sınavı olacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Final karşılaşmasının başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Bu nedenle Kosova Türkiye maçı saat kaçta sorusunun yanıtı 21.45 olarak öne çıkıyor.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Verilen bilgiye göre Türkiye ile Kosova arasında oynanacak mücadelenin TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor. Bu nedenle Kosova Türkiye maçı hangi kanalda sorusunun yanıtında TV8 ve EXXEN öne çıkıyor.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kosova - Türkiye maçı, rakibimizin sahasında oynanacak. Böylece A Milli Takım, final mücadelesinde deplasmanda sahaya çıkacak.

RAKİBİMİZ NASIL BELLİ OLDU?

A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Kosova ise yarı finalde Slovakya’yı 4-3 mağlup ederek Türkiye’nin finaldeki rakibi oldu.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma Kosova - Türkiye Organizasyon 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off Finali Tarih 31 Mart Salı Saat 21.45 Saha Kosova sahası Yayın TV8 ve EXXEN

