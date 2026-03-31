Kosova-Türkiye Maçı Muhtemel 11'ler: Türkiye Dünya Kupası Finalleri için Son Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkıyor. Kosova-Türkiye maçı muhtemel 11’ler futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alırken, milliler 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sona erdirmek için sahaya çıkacak. Tüm gözler bu kritik mücadelede olacak.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak olan play-off final mücadelesi, 31 Mart günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hakem: Michael Oliver

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Türkiye Muhtemel 11

Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış, Kenan, Kerem

Kosova Muhtemel 11

Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Muriç

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NA NASIL GİDER?

Bu kritik karşılaşmayı kazanan takım, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Mücadelenin 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da kazanan çıkmazsa penaltı atışları sonucu belirleyecek.

A MİLLİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI TARİHİ

Türkiye, Dünya Kupası tarihinde önemli anlara imza atmış bir takım olarak dikkat çekiyor. Ancak son katılımın üzerinden uzun yıllar geçti.

Yıl Sonuç 1950 Katılım hakkı kazanıldı ancak turnuvaya gidilmedi 1954 Grup aşamasında elendi 2002 3. oldu

Milliler, 2002 yılında elde ettiği tarihi üçüncülüğün ardından 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmak için sahaya çıkıyor.

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

Kaleciler

Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral

Orta Saha

Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Atakan Karazor

Forvet

Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Deniz Gül, Kenan Yıldız

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMİ

Bu karşılaşma sadece bir maç değil, aynı zamanda Türk futbolu için tarihi bir dönüm noktası. 24 yıllık Dünya Kupası özlemi bu gece sona erebilir. Takımın performansı, Türkiye’nin uluslararası arenadaki geleceğini de doğrudan etkileyecek.

