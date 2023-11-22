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Kosova’da hayvan pazarına düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 15:32
  • Giriş: 22.11.2023 15:32
  • Güncelleme: 22.11.2023 15:33
Kaynak: AA
Kosova’da hayvan pazarına düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde hayvan pazarına atılan el bombası sonucunda 9 kişi yaralandı.

Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde kentteki hayvan pazarına el bombası atıldığı, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili 3 kişiden şüphelenildiği, 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı​​​​​​​.

Yerel basında çıkan haberlerde, olayın, pazarda yaşanan bir tartışmanın ardından el bombası atılmasıyla meydana geldiği belirtildi.​​​​​​​

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