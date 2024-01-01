Kosovalılar Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmeye başladı

Kosova vatandaşları, 2024 yılına Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat hakkını elde ederek başladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Priştine'deki Uluslararası Adem Jashari Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya vizesiz seyahat edecek yolcuları uğurladı.

Başbakan Kurti, buradaki konuşmasında, vizesiz seyahat imkanının gece yarısından sonra yürürlüğe girmesiyle Kosova'ya yapılan bir haksızlığın ortadan kaldırıldığını söyledi.