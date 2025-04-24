Kosta Rika’daki Poas Yanardağı'nda patlama: Kentler küle boğuldu
Kosta Rika’daki Poas Yanardağı’nda yaklaşık 10 dakika süren bir patlama meydana geldi. Gaz ve kül bulutunun 4 bin 708 metre yüksekliğe ulaştığı patlamada, çevredeki kentlere kül yağışı gözlendi. Uzmanlar, artan sismik hareketlilik ve yüksek kükürt dioksit salınımı nedeniyle yeni patlamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: DHA
Kosta Rika’daki Poas Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
Kosta Rika Volkanoloji ve Sismoloji Gözlemevi (OVSICORI) patlamanın dün yaklaşık 10 dakika sürdüğünü duyurdu.
Gaz ve kül bulutu, deniz seviyesinden 4 bin 708 metre yüksekliğe ulaştı.
Yetkililer, yanardağda artan sismik aktivite ve günde 600 tonu aşan kükürt dioksit salınımı nedeniyle yeni patlamaların olabileceğini bildirdi.
Zarcero, Grecia, Alajuela, Heredia ve San Jose kentlerine kül yağışı olduğu kaydedildi.