Koşuyolu Muhtarlığı ile Kadıköy Atölye’den 25 Kasım öncesi tiyatro etkinliği: Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde Koşuyolu Muhtarlığı ile Kadıköy Atölye, tiyatro etkinliği düzenledi. Etkinlikte Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun (BGST) “Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor” adlı oyunu izlendi. Oyun, Kadıköy’de buluna Moda Sahnesi’nde sergilendi.

Oyunun ardından organizasyonu gerçekleştiren Koşuyolu Muhtarı Eylem Bilir ve Kadıköy Atölye Yöneticisi Şennaz Uzun konuşma gerçekleştirdi. Muhtar Bilir, “Bu oyunu tesadüfen Ayvalık’ta izlemiş ve çok beğenmiştim. Acaba İstanbul’da hep beraber bu oyunu bir dayanışma etkinliğine çevirebilir miyiz diye düşünmüştüm. Bu arzumu gerçekleştirmeme yardım eden BGTS’ye, Kadıköy Sahne’ye, bizi ağırlayan Moda Sahnesi’ne, bu gece burada bizimle buluşan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Atölye Yöneticisi Uzun ise şunları söyledi: “Sevgi Soysal’ı anlatan böylesine güzel bir oyunu 25 Kasım öncesi izlemek bizim için çok anlamlı oldu. Bugün burada bir kez daha aslında her sabah bulamadığımız yarına dair umudumuzu tazeledik.”

MERDAN YANARDAĞ SELAM YOLLADI

Konuşmaların ardından eseri sergileyen BGST oyuncuları Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak ve Zeynep Okan ve “Yarım Kalan Bir Türküdür Sevgi: Bir Sevgi Soysal Romanı” adlı eserin yazarı Yazar Sevim Kahraman Yanardağ ve Gazeteci Yazar Atilla Özsever katıldı.

Yazar Sevim Kahraman Yanardağ, tutuklu bulunan eşi Gazeteci Merdan Yanardağ’ın selamları iletti.