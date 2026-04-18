Koşuyolu'nda tarihi hastane arazisinin özelleştirilmesine tepki: "Kadıköy'ün kalbi satılamaz"

Kadıköy Koşuyolu’nda halkın “kalbi” saydığı eski hastane arazisi, 27 ildeki toplam 55 taşınmazla birlikte özelleştirme listesine alındı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Mart 2026 tarihine Resmi Gazete'de ilan edilen kararla eski Koşuyolu Kalp Hastanesi arazisi de Özelleştirme İdaresine devredildi.

Koşuyolu sakinleri tarafından yapılan açıklamada, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki alanın yalnızca bir taşınmaz olmadığı, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları, geniş bahçesi ve sağlık alanı olarak taşıdığı geçmişle kentsel hafızanın önemli bir parçası olduğu belirtildi.

1951 yılından itibaren Çocuk Prevantoryumu, Tüberküloz Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve son olarak Koşuyolu Kalp Hastanesi olarak hizmet veren alan, hastanenin 2005 yılında Kartal’a taşınmasının ardından bir süre atıl kaldı.

Açıklamada, Koşuyolu Mahallesi’nin 1950’lerde modern mimari anlayışla, bahçeli ev düzeninde kurulduğu ve en fazla üç katlı yapılarıyla özgün dokusunu büyük ölçüde koruduğu vurgulandı. Mahallenin, artan betonlaşma baskısına rağmen İstanbul’un merkezindeki en yeşil yerleşim alanlarından biri olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Koşuyolulular, olası bir özelleştirme halinde yüzyıllık ağaçların, açık bahçe dokusunun ve tarihi yapıların baskı altına gireceğini, mahallenin düşük katlı yerleşim yapısının yoğun yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Ayrıca Avrasya Tüneli ve Boğaz Köprüsü bağlantılarının yarattığı trafik yükünün daha da artacağı, ses ve hava kirliliğinin derinleşeceği, yeşil alan kaybı ve yoğunluk artışının da kentsel ısı adası etkisini ağırlaştırarak halk sağlığını olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Açıklamada, “Burası yalnızca geçmişten kalan bir sağlık alanı değildir. Koşuyolu’nun tarihi, ortak hafızası, kamusal nefes alanı, kalbidir” ifadeleri kullanıldı.

"İSTANBUL’UN MERKEZİNDE YER ALAN EN YEŞİL MAHALLELERDEN BİRİ"

Kamuoyuna yapılan ve Figen Küçüksezer'in okuduğu açıklama şu şekilde:

"Koşuyolu Mahallesi, 1950’lerde modern mimari anlayışla bahçeli ev düzeninde kurulmuş, en fazla üç katlı yapılarıyla özgün dokusunu büyük ölçüde koruyabilmiş özel bir yerleşim alanıdır. Koşuyolu, konut alanlarını tehdit eden ticarileşme, yeni yapılarda yok edilen bahçeler nedeniyle artan betonlaşmaya rağmen hâlâ İstanbul’un merkezinde yer alan en yeşil mahallelerden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Koşuyolu Kalp Hastanesi arazisi, mahallenin kurulduğu günlerden itibaren Koşuyolu'nun ve Kadıköy'ün kent belleğinde yalnız tescil edilmiş kültürel varlıklarıyla değil, kamusal sağlık hizmeti işleviyle de yer etmiştir. Giderek betona boğulan çevre semtlerin de son kamusal yeşil alanlarından biri ve afet toplanma alanıdır. Bu arazi, içindeki yapılarla birlikte kamuya bağışlanmıştır; kamuya yani hepimize aittir, ÖZELLEŞTİRİLEMEZ!

Listelenen 55 mülkün ”satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli … veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,” ve “özelleştirilmesinden elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazineye aktarılmasına,” karar verilmiş.

"BU PARSELİN İMAR İZNİ YOK"

Mevcut plana göre bu parselin imar izni yok. İmar izni olmayan bir araziden gelir elde edilmesi mümkün olmayacağına göre, bu alanda bir plan değişikliği yapılacağı ve yoğun bir imar izni verilecegi açıktır.

Bu alanın özelleştirilmesi halinde

• Yüzyıllık ağaçlar ve açık bahçe dokusu kaybedilecek, tarihi yapılar baskı altına girecek,

• Mahallenin üç katlı yapı ölçeği yoğun yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kalacak, mevcut yerleşim dengesi zarar görecek,

• Avrasya Tüneli ve Boğaz Köprüsü bağlantılarının yarattığı mevcut trafik yükü ve bunlara bağlı ses ve hava kirliliği artacak,

• Bu etmenlerle birlikte yoğunluk artışı ve kaybedilen yeşil alan nedeniyle kentsel ısı adası etkisinin de ağırlaşması halk sağlığı sorunlarına yol açacak,

• Kamuya ait bir alanın geleceği belirlenirken kamu yararı geri planda kalacaktır.

Biz Koşuyolulular, tarihi yapıların, yeşil alanın ve mahalle hafızasının korunmasını, bu alanın yeniden kamu yararına açık biçimde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Sağlık geçmişini unutturmayan kamusal bir kullanımın sürmesi, tarihi yapıların kültürel amaçlarla değerlendirilmesi ve alanın mahalle yaşamına açık tutulması gerçek kamu yararı olacaktır.

Burası yalnızca geçmişten kalan bir sağlık alanı değildir. Koşuyolu’nun tarihi, ortak hafızası, kamusal nefes alanı, kalbidir.

Koşuyolu’nun kalbi satılamaz!"