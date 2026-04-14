Koşuyolu'nun kalbi satılamaz

AKP iktidarının kamu varlıklarını piyasanın kullanımına açan politikaları yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye genelinde 55 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasıyla birlikte, İstanbul Kadıköy’de halkın yıllardır “Koşuyolu Kalp Hastanesi” olarak bildiği 20 bin 854 metrekarelik alanın da satış listesine eklenmesi tepkilere yol açtı. Listede eski Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, eski Şişli Etfal Hastanesi ve bir Aile Sağlığı Merkezi (ASM) arazisi gibi sağlık hizmetiyle özdeşleşmiş taşınmazların bulunması, “sağlıkta rant” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Karara tepki gösteren Koşuyolu sakinleri ve hukukçular, dava hazırlığında olduklarını belirterek, “Koşuyolu’nun kalbi satılamaz” sözleriyle kamu alanlarının tasfiyesine karşı mücadele çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye genelinde 55 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasıyla birlikte, Koşuyolu Mahallesi sınırlarında bulunan ve bugün Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yer alan, bölgenin simgelerinden biri haline gelen eski Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi arazisi de özelleştirme kapsamına alınarak satış listesine dahil edildi. 17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından önceki gün mahallede bir toplantı yapan muhtarlar, hukukçular ve mahalleli bu hafta hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

KAMUSAL HAFIZA

Mahalle sakinleri, söz konusu alanın yalnızca bir arsa değil, yılların birikimiyle oluşmuş bir kamusal hafıza olduğunu söyledi. Koşuyolu’nda yaşayan yurttaşlara çağrıda bulunan mahalle temsilcileri, özelleştirme kararının yalnızca bir mülkiyet devri değil, aynı zamanda kamusal alanların tasfiyesi anlamına geldiğini söyledi. “Bu alan bir rant projesine dönüştürülemez” diyen mahalleli, Koşuyolu’nun “kalbine” sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.

Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan listede sağlık alanı olarak kullanılan ya da bu amaçla ayrılmış çok sayıda parselin yer aldığını söyledi. Koşuyolu'ndaki alanın 1908 yılında hastane olarak kullanılmak üzere bağışlandığını anımsatan Bilir, bölgede tarihi köşkler ve anıt ağaçların bulunduğunu da anlattı. 2005 yılında hastanenin taşındığını ve o günden bu yana da aktif bir sağlık hizmeti sunmadığını ancak farklı kurumlar tarafından kullanıldığını anımsatan Bilir, olası bir özelleştirme ve imar değişikliğiyle bu dokunun geri dönülmez biçimde zarar görebileceği uyarısında bulundu.

KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ

“Burası mahallemizin hafızası, kültürü ve tarihidir. Koşuyolu’nun tam ortası, yani kalbidir. Satılamaz” diyen Bilir, özelleştirme kararına karşı hukuki süreci başlatma hazırlıklarında olduklarını aktardı. Mahalleli, avukatlar, baro ve meslek odalarıyla birlikte hızlıca örgütlendiklerini belirten Bilir, “Perşembe gününe kadar dava açacağız. Ardından basın açıklaması ve mahalle çapında bir kampanya başlatacağız” dedi. Mahallelinin en büyük kaygısının, kamusal bir sağlık alanının rant projelerine açılması olduğunu vurgulayan Bilir, şöyle devam etti: “Burayı alacak olanların kâr edebilmesi için imar değişikliği yapması gerekir. Bu da mahallemizin dokusunun bozulması anlamına gelir. Bu sadece bir arsa meselesi değil. Bu, mahallemizin hafızasına sahip çıkma meselesi. Tüm komşularımızı Koşuyolu’nun kalbine sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Eylem Bilir

Koşuyolu Mahallesi Muhtarı

CHP İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi Barış Antik de alanın Kadıköy’deki en büyük kamu parsellerinden biri olduğuna dikkat çekerek, dava sürecinde yalnızca kurumların değil, doğrudan bölgede yaşayan yurttaşların da davacı olmasının kritik olduğunu söyledi. Sürece müdahil olacaklarını belirten Antik “Bu alan Kadıköy’ün en büyük kamu parsellerinden biri. Sadece bir mülkiyet meselesi değil, kamusal alanların tasfiyesi söz konusu. Bağışla sağlık alanı olarak verilen bir yer özelleştirme kapsamına alınamaz” dedi.

SAĞLIK ALANI RANTA AÇILIYOR

Koşuyolu ve çevresi, uzun yıllar İstanbul’un en yoğun kamu sağlık hizmeti verilen bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ancak son yıllarda kamu hastanelerinin taşınmasıyla birlikte bölgede özel hastanelerin sayısı hızla arttı. Mahalleli, yeni özelleştirme adımının bu dönüşümü daha da derinleştireceğinden endişeli. Yurttaşlar, söz konusu arazinin sağlık amacıyla bağışlandığına dair tarihsel bilgiler bulunduğunu, buna rağmen alanın farklı kullanımlara açılmasının kamu yararına aykırı olduğunu savundu. Alanda bulunan anıt ağaçlar ve tarihi yapıların da risk altında olduğu da vurgulandı.