Kötekli Kent Lokantası açıldı

Muğla’da Menteşe Belediyesi öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölge olan Kötekli’de ikinci Kent Lokantası’nı açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kötekli Kent Lokantası’nın ilk yemeğinde öğrencilerle buluştu.

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, mahalleye kazandırılan Kent Lokantası için Başkan Köksal Aras’a teşekkür ederek, “28 bin 500 öğrencisi ile Kötekli, Menteşe’nin en büyük mahallesi. Bugün açılan Kent Lokantası ve yapımına başlanacak yol çalışmaları ile mahallemizde çok daha güzel işler olacaktır” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yapılan hizmetlerle Kötekli Mahallesi’nin çehresini değiştireceklerini belirterek şunları söyledi: “İlk Kent lokantamız Menteşe’nin tam kalbinde hizmet vermeye devam ediyor. Bugün de kent lokantamızın ikincisini öğrenci arkadaşlarımızın yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallemizde açıyoruz. Kötekli’de yer seçimimizi yaparken, üniversitenin çıkış kapısına yakın ve her öğrencinin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktayı tercih ettik. Kent Lokantası’nın yanı sıra, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Kötekli bambaşka bir görünüme ve altyapıya kavuşacak. Altyapı ve yol çalışmalarıyla birlikte tüm yeşil alanlar yeniden düzenlenecek. Üstü kapalı bir pazar yeri yapılacak. Kötekli’nin tabelalarından tentelerine kadar çehresi değişecek; öğrencilerimiz modern, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayacak.”

Köksal Aras, “Kent lokantaları öğle saatlerinde hizmet veriyor ancak Kötekli’nin özel bir durumu var. Öğrenci arkadaşlarımızdan gelen taleplere göre çalışma saatlerimizi akşam saatlerine kaydırabiliriz. Menülerde de yine öğrencilerimizin taleplerini dikkate alacağız. Ayrıca MuğlaKart kullanan öğrencilerimize özel indirimler tanımlanacak; ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ise ücretsiz yararlanabilecek” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi: “Kent lokantaları İstanbul’dan başladı ve dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kimseyi rencide etmeyen önemli bir sosyal hizmet oldu. Sosyal yardım alan vatandaşlarımız da bu hizmetten ücretsiz faydalanabilecek. MuğlaKart sahibi öğrencilerimiz, ulaşımdan belediye hizmetlerine ve anlaşmalı esnafa kadar indirimlerden yararlanacak. Bunun için öğrencilerimize, ikametgâhlarını Muğla’ya almalarını öneriyoruz. Kötekli, aydınlatmadan sulamaya kadar akıllı şehir altyapısına kavuşacak. Öğrencilerimiz eğitimlerini güvenle sürdürebilsinler istiyoruz. Ayrıca Menteşe Belediyesi’nin burada bulunan Gençlik Merkezi de yeniden tasarlanacak ve sizlerin kullanımına sunulacak yeni bir gençlik merkezi kazandırılacak.”

Köksal Aras, Kent Lokantası açılışında, önümüzdeki günlerde Kent Meydanı’nda gençler için teknoloji ve gençlik merkezi açacaklarını da belirterek, “İçinde 3D yazıcıların, VR odasının, ses kayıt stüdyosunun bulunduğu uygun mekânlar olacak. Çok kısa bir süre içinde onun da açılışını yapacağız” diye konuştu.