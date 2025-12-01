Koton CEO’su: Mısırlı bakanlardan davet aldık, direniyoruz

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Antalya’da düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Koton CEO’su Bülent Sabuncu, hazır giyim ihracatının üç yıl önceki 21 milyar dolardan bu yıl 16-16,5 milyar dolara gerileyeceğini belirterek sektörde ciddi bir kırılma yaşandığını söyledi.

Ekonomim.com’un aktardığına göre Mısır’a kayan yatırımlar konusunda ise Sabuncu, son 2 ayda iki ayrı Mısır devlet bakanından davet aldıklarını ve görüştüklerini belirttti.

Sabuncu, “Kırılma her yerde ve herkes çalışıyor. Dünyada ilk 3’te iken şu an daha da alta indik. Koton olarak üretimin yüzde 81’ini Türkiye’den alıyoruz bunun için direniyoruz” diye konuştu.

Sabuncu, genç kuşak tüketicilerin davranışlarının hızla değiştiğini, çok daha hızlı ürün talep ettiklerini ve yüksek iade oranlarının ticareti zorlaştırdığını söyledi.