Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Koton CEO’su: Mısırlı bakanlardan davet aldık, direniyoruz

Tekstil sektöründe sermaye, emeğin ucuz olması nedeniyle Mısır'a yönelmeye başladı. Mısırlı bakanlardan üretimi orada yapmaları için davet aldıklarını söyleyen Koton CEO'su Bülent Sabuncu, “Koton olarak üretimin yüzde 81’ini Türkiye’den alıyoruz, bunun için direniyoruz” diye konuştu.

Ekonomi
  • 01.12.2025 16:13
  • Giriş: 01.12.2025 16:13
  • Güncelleme: 01.12.2025 16:20
Kaynak: Haber Merkezi
Koton CEO’su: Mısırlı bakanlardan davet aldık, direniyoruz

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Antalya’da düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Koton CEO’su Bülent Sabuncu, hazır giyim ihracatının üç yıl önceki 21 milyar dolardan bu yıl 16-16,5 milyar dolara gerileyeceğini belirterek sektörde ciddi bir kırılma yaşandığını söyledi.

Ekonomim.com’un aktardığına göre Mısır’a kayan yatırımlar konusunda ise Sabuncu, son 2 ayda iki ayrı Mısır devlet bakanından davet aldıklarını ve görüştüklerini belirttti.

Sabuncu, “Kırılma her yerde ve herkes çalışıyor. Dünyada ilk 3’te iken şu an daha da alta indik. Koton olarak üretimin yüzde 81’ini Türkiye’den alıyoruz bunun için direniyoruz” diye konuştu.

Sabuncu, genç kuşak tüketicilerin davranışlarının hızla değiştiğini, çok daha hızlı ürün talep ettiklerini ve yüksek iade oranlarının ticareti zorlaştırdığını söyledi.

Tekstil patronlarını cezbeden maaş 6 bin lira: Mısır’a kaçışın altında ne var?
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen: "Şık Makas patronu Mısıra kaçıyor"
BirGün'e Abone Ol