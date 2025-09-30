Kötü koku ihbarıyla gidilen evden 2 kamyonet çöp çıktı

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kötü koku şikayetiyle gidilen Ayşe Ç.'nin (78) evinden 2 kamyonet çöp çıkarıldı.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40017 Sokak’taki Ayşe Ç.'ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Ayşe Ç.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evdeki birikmiş çöpleri gören ekipler, durumu belediyeye bildirdi. Belediyenin temizlik işçilerinin sokağa yığdığı çöpler, kamyonetlere yüklenip, götürüldü. Temizlik çalışmasının ardından böceklerin sardığı ev ilaçlandı. Evden 2 kamyonet çöp çıkarıldığı bildirildi. (DHA)

