Kötü muamele Meclis’te

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, tutuklu Emrecan Demir’in cezaevinde maruz kaldığı hak ihlallerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Hun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Demir’in Samsun Kavak S Tipi Kapalı Cezaevinde tutulduğu belirtildi.

Hun, Demir’in uzun süredir hastaneye sevk talebinde bulunmasına rağmen aylarca yanıtsız bırakıldığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sevk sırasında güvenlik görevlilerinin insan onuruna aykırı davranışlarına maruz kaldığı, bu nedenle hastanede muayenesinin yapılmadığı ve tekrar cezaevine götürüldüğü kaydedildi. Cezaevine dönüşte ise darbedildiği öne sürüldü.