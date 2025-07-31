Kötü yemeğin bedeli sağlıkçıya kesiliyor

Sağlıkçılar kötü yemeklere isyan ediyor. Kötü, kalitesiz ve hijyenden uzak yemekler sağlığı tehdit ediyor. Bu durumun son örneği Aydın Söke Devlet Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir hemşire akşam nöbetinde yemek yerken içinden çıkan tel parçası damağına battı. Sağlık emekçileri, yemeklerin denetlenmediğini belirterek ‘‘Personelinin ve yurttaşların sağlığını hiçe sayan uygulamalardan acilen vazgeçilmelidir’’ dedi.

SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ

Kamu hastanelerinde verilen yemeklerin sağlıksız ve kötü olduğu, doyurucu olmadığı yönündeki sorunları sık sık dile getiren sağlık emekçileri, yemekhane hizmetlerinin kamu tarafından verilmesi gerektiğini dile getiriyor. Bu yaşananlara son olarak Söke Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, iddialara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Söke Devlet Hastanesi sağlık emekçilerinin aktardığı bilgilere göre akşam nöbetinde yemek esnasında bir hemşire arkadaşımızın damağına yemeğin içinden çıkan bir tel parçası batmıştır. Hayati risklere de sebep olabilecek olan bu durum, çok açıktır ki bir denetimsizliğin ve sorumsuzluğun sonucudur. İnsanların hayatını kurtarmak için fedakârca çalışan sağlık emekçileri bu tür ihmalleri hak etmemektedir. Bu konuya dair derhal bir soruşturma başlatılması ve ihmale sebep olanlar için hukuki yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Yoğun ve zor çalışma şartlarında hizmet üreten sağlık çalışanlarının yeterli ve dengeli beslenmesi için çaba gösterilmesi gerekirken bırakın sağlıklı beslenmeyi, yemeklerin içinden çıkan yabancı cisimler artık hayatı tehdit eder boyuttadır. Bu ihmallere izin veren idareciler de gerekli cezaları almalıdır. Kamuda sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda yemek hizmeti kamu eliyle verilmelidir.’’