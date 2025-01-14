Kötü yönetimin faturası yurttaşa kesildi

Ocak 2022-Haziran 2024 döneminde yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına dokuz kere zam yapan TCDD, 2025 yılına da zamla başladı. Kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle tartışılan, zararı dağları aşan kurumun son zammı, “Kötü yönetim yurttaşa fatura ediliyor” yorumlarına neden oldu. TCDD Taşımacılık A.Ş, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla uygulanacak zamlı yüksek hızlı tren tarifesini açıkladı. Kurum, yüzde 44’lere varan zammı, “Tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir” ifadesiyle duyurdu.

GÜZERGÂHA ZAM %44

TCDD’nin açıkladığı yeni tarifeye göre, Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL’den 780 TL’ye, Ankara-Konya güzergahı 250 TL’den 360 TL’ye, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 TL’den 390 TL’ye çıktı. Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya güzergahlarına yapılan zam yüzde 44, Ankara-Eskişehir güzergahına yapılan zam ise yüzde 39 olarak gerçekleşti.

DAĞLARI AŞAN ZARAR

TCDD’nin mali verileri ise birbiri ardına yapılan zamların gerçek nedenini ortaya koydu. 2018 yılında 2 milyar 557 milyon TL olan kurumun zararı, Sayıştay raporuna göre 2023 yılı sonunda 11 milyar 491 milyon TL’ye fırladı. TCDD’nin zararı, 2018-2023 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2018: 2 milyar 557 milyon TL

2019: 2 milyar 546 milyon TL

2020: 3 milyar 866 milyon TL

2021: 4 milyar 34 milyon TL

2022: 6 milyar 386 milyon TL

2023: 11 milyar 491 milyon TL

HAZİNE’Yİ KİT’LEYEN BORÇ

Benzer bir tablo TCDD’nin Hazine borçlarında da yaşandı. Aralık 2024 itibarıyla TCDD’nin Hazine’ye olan borcunun 4 milyar 708 milyon 385 bin TL olduğu bildirildi. TCDD’nin, Hazine’ye borcu olan dört KİT içinde, en borçlu KİT olduğu belirtildi. TCDD’nin Hazine borcu, dört KİT’in toplam Hazine borcunun yüzde 92’sini oluşturdu.

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KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ FIRLADI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 1. sınıf araçların geçiş ücreti yüzde 15 zamlandı. Çanakkale Köprüsü’ndeki artış yüzde 35 oldu. Boğaziçi Köprüsü’nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yüzde 42 artış yapılırken Osmangazi için ise zam yüzde 43’ü buldu.

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SIRA EMEKÇİYE GELİNCE ‘BAKARIZ’

Sefalet seviyelerinden bir adım ileri gidilemezken maaş ve aylık zamlarında iktidarın sıkı tavrı da sürüyor. Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin, "İhtiyaç hasıl olursa güncelleriz" dedi, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi durumu görüyor" diye konuştu.