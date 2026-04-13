Kötülüklere inat dimdik ayaktayız

HABER MERKEZİ

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Madencilik’in Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü’nde yürüttüğü maden sondaj faaliyetlerine karşı köylülerin başlattığı direniş 8’inci gününde sürüyor.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen şirketin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten köylüler, yürütmeyi durdurma kararına rağmen şirketin gece saatlerinde kaçak olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen bölgesindeki 6 köyde alınan acele kamulaştırma kararıyla ilgili keşif heyetinin bölgeye gelmesi üzerine köylülerin başlattığı nöbet ise 2. haftasını geride bıraktı.

KAÇAK ÇALIŞMALAR

Sekü köyü başta olmak üzere Görele ve Çanakçı ilçelerini kapsayan geniş bir alanda başlatılan maden çalışmalarına karşı direniş sürüyor. Yaşam alanlarını ve su kaynaklarını korumak isteyen bölge sakinleri, hukuki süreci başlatarak mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen şirketin gece saatlerinde kaçak olarak faaliyetlerine devam ettiği görüntülendi.

Köylüler, günlerdir süren direnişe rağmen jandarmanın makineleri koruma altına alması ve valiliğin sürece dahil olduğunu söyledi. Öte yandan, şirketin mahkeme kararına rağmen “karot kırıntı sondajı” adı altında yeni belgeler düzenlediği ve çalışmalarını gece saatlerinde, fener ışıkları altında sürdürdüğü ortaya çıktı. MA’ya konuşan Sekü köyü sakinlerinden Mesut Yılmaz, maden şirketinin hukuksuz bir şekilde geceleri çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Yukarı çıkartmamak için uğraştığımız makine şu anda burada, çalışıyor. Devletin kontrolünde buraya çıkarıldı. Hukuki haklarımızı kullanarak makineye ‘dur’ dedik ama askerler müsaade etmedi. Şu anda burada ciğerlerimizi deliyorlar. Köylerimiz var, su kaynaklarımız var. Şimdi dur demezsek, bu makine buradan gitmezse, daha hiç durduramayız” dedi.

Giresun Tirebolu Sekü köyünde 8 gündür nöbet tutan köylüler, geceyi ateş yakarak geçirdi. Muğla Akbelen’de acele kamulaştırmaya karşı 2 haftadır nöbet tutan köylüler ‘‘Direnişe devam’’ mesajı verdi.

***

‘ESRA’NIN ÇAĞRISINA SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Muğla Milas’ta bulunan Akbelen bölgesindeki 6 köyde alınan acele kamulaştırma kararıyla ilgili keşif heyetinin bölgeye gelmesi üzerine köylülerin başlattığı nöbet de ikinci haftasını geride bıraktı. Akbelen’in girişinde 30 Mart’ta başlatılan nöbette, "Yaşam savunuculuğu yargılanamaz" pankartı asıldı. Nöbetteki köylüleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Sekreteri Coşkun Üsterci, İzmir’den yaşam savunucuları ziyaret etti. Nöbette yer alan İkizköy Mahallesi Muhtarı Nejla Işık, "Bütün kötülüklere inat dimdik ayaktayız. 7 yıldır baskı, zulüm, haksızlık gördük ve bu devam ediyor. Keşiflere engel olduğu bahanesiyle kızım tutuklandı. O orada dimdik duruyor ve bizde burada onunla gurur duyuyoruz. Topraklarımız için kırılırız ama eğilmeyiz. Köyümüzü bir avuç şirkete teslim etmeyeceğiz, kömür uğruna feda etmeyeceğiz. Asla teslim olmak yok" ifadelerini kullandı. Üsterci de köylülerin mücadelesinin ilham verici olduğunu belirterek şöyle devam etti: ‘‘Kâr hırsıyla hareket eden şirketler dünyada doymak bilmez bir şekilde hak ve özgürlükleri yok sayarak hareket ediyorlar. Bir örneğini de burada yaşıyoruz. Buna karşı herkese cevap olabilecek onurlu bir direniş gerçekleştiriliyor. Bu direniş bir yaşam mücadelesi. Bu mücadelenin yanındayız.’’

Avukat Nehir Bilece ise tutuklanan Esra Işık’ı cezaevinde ziyaret ettiklerini aktardı. Işık’ın mücadelesine bağlılığının onları da yüreklendirdiğini kaydeden Bilece, “Ondan aldığımız umutla direniş alanına geldik. Esra bize ‘Akbelen’de mücadeleye devam edenlerle dayanışmayı büyütün’ dedi. Biz de o çağrıya sahip çıkmak için yanlarındayız. Mücadelenin sadece burada değil tüm dünyada duyulması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

***

HAVA DİRENİŞE ENGEL OLAMADI

Ordu Korgan’da Aybastı Perşembe Yaylası’nı olumsuz etkileyecek olan madene karşı mücadele devam ediyor. Ordu Çevre Derneği ve Aybastı Korgan Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu’nun çağrısıyla kar ve soğuğa rağmen bir araya gelen yaşam savunucuları burada açıklama yaptı. Açıklamada, ‘‘Mahkemeden karar çıkana kadar sizi alana sokmayacağız, sondaj yaptırmayacağız. Doğamızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.