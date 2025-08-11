Kovan yüklü kamyonet devrildi, arılar etrafa yayıldı

Ardahan’da arı kovanı taşıyan kamyonet Yalnızçam köyü yolunda devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, etrafa saçılan binlerce arı ekiplere zor anlar yaşattı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yalnızçam köyü yolunda meydana geldi. Arı kovanı taşıyan henüz sürücüsü belirlenemeyen 53 LA 269 plakalı kamyonet, Ardahan istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan kovanlardan çıkan arılar çevreye dağıldı.

Etrafa yayılan arılar nedeniyle ekipler şarampole düşen araca uzun süre yaklaşamadı.